Nelle ultime ore, la Juventus ha effettuato diversi movimenti di mercato. Il difensore Bremer è stato ceduto, mentre sono stati acquistati giocatori come Yildiz e Cambiaso. Vlahovic e Gatti sono rimasti con la squadra, ma ci sono state trattative in corso. I dettagli sulle operazioni sono stati aggiornati attraverso vari canali, senza conferme ufficiali sulle cifre o sui termini delle cessioni e degli acquisti.

di Francesco Calabrò Calciomercato Juve, da Bremer a Yildiz passando per Vlahovic, Cambiaso e Gatti. Il punto sulle mosse dei bianconeri di Eleonora Trotta. Ritorna il consueto appuntamento con il punto sul calciomercato della Juventus sul canale Youtube di . Eleonora Trotta ha fatto il punto soprattutto sulle possibili cessioni che potrebbe avvenire nella prossima sessione estiva. GUARDA LA PUNTATA SU YOUTUBE Come riferito dalla giornalista, Spalletti ha messo il veto sugli addii di Yildiz, Bremer, McKennie e Kalulu. Loro quattro per il tecnico della Juventus sono incedibili. Poi nel video si parla anche della situazione Vlahovic e del futuro di Gatti e Cambiaso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Bremer: la verità sulla cessione. Yildiz, Vlahovic, Gatti, Cambiaso: aggiornamenti sulle ultime ore | VIDEO di Eleonora Trotta

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#calciomercato home #juventus #Bremer Che problema c'è...parli con il tuo procuratore porti alla Continassa 52mln e puoi andare via.. vediamo quante offerte ci saranno.. I giocatori passano la Juve rimane #Finoallafine x.com

[Forza Cimbom via La Gazzetta] Il Galatasaray è interessato al centrocampista della Juventus Khephren Thuram. reddit

Juve, doppio annuncio: Bremer vuole andarsene, Vlahovic restaSvelato anche il futuro di Yildiz: Non arriveranno offerte, non mi aspetto che faccia un bel Mondiale ... calciomercato.it

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