Corpus Domini e Infiorata | torna l' appuntamento nella diocesi di Chieti-Vasto

Da chietitoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella diocesi di Chieti-Vasto si svolgeranno due giornate dedicate al Corpus Domini 2026, con preghiere e una processione eucaristica. L’evento è organizzato dall’Arcidiocesi e prevede anche l’Infiorata, una tradizionale decorazione dei viali con fiori. Le attività si svolgeranno nel rispetto delle modalità previste dall’organizzazione, coinvolgendo i partecipanti in momenti di preghiera e celebrazione pubblica.

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Due giornate di preghiera e processione eucaristica organizzate dall’Arcidiocesi di Chieti-Vasto er celebrare il Corpus Domini 2026. Sabato 6 giugno a Vasto l’arcivescovo Bruno Forte celebrerà alle 18 la santa messa nella chiesa di Santa Maria Maggiore. A seguire si svolgerà la processione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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