Corpus Domini e Infiorata | torna l' appuntamento nella diocesi di Chieti-Vasto

Notizia in breve

Nella diocesi di Chieti-Vasto si svolgeranno due giornate dedicate al Corpus Domini 2026, con preghiere e una processione eucaristica. L’evento è organizzato dall’Arcidiocesi e prevede anche l’Infiorata, una tradizionale decorazione dei viali con fiori. Le attività si svolgeranno nel rispetto delle modalità previste dall’organizzazione, coinvolgendo i partecipanti in momenti di preghiera e celebrazione pubblica.