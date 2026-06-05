Bologna si trasforma | 40 eventi gratuiti tra musica e cultura

A Bologna si svolgono 40 eventi gratuiti tra musica e cultura, distribuiti tra i portici della città. Il programma include concerti, performance artistiche e incontri pubblici. Tra gli ospiti sono previsti artisti e performer di rilievo nazionale e internazionale. L'iniziativa si concentra nel periodo di durata del festival, offrendo al pubblico un'ampia varietà di appuntamenti senza costi di ingresso. La manifestazione si svolge in diverse location del centro storico, con particolare attenzione ai portici cittadini.

Quali sono i 40 appuntamenti gratuiti previsti tra i portici?. Chi sono i grandi ospiti che animeranno il festival?. Dove si terrà la festa organizzata interamente dagli studenti?. Come cambierà la vivibilità urbana grazie a questi eventi?.? In Breve Bologna Portici Festival coinvolge 62 chilometri di portici tra il 5 e il 7 giugno.. Concerto L'amico geniale all'Auditorium Manzoni venerdì 5 giugno alle ore 20.30.. Evento Combò sabato 6 giugno organizzato da studenti di 11 istituti superiori bolognesi.. DJ set Lacrima al Parco domenica 7 giugno presso il Parco della Montagnola.. Bologna si prepara a un weekend di cultura e musica tra i portici e le piazze della città. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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