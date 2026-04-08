Dalla caccia all' autografo a tanti eventi tra musica shopping e cibo | con il Wec Imola si trasforma in Fan City

Durante il Wec Imola, l’area si trasforma in Fan City, con eventi che spaziano dalla musica allo shopping e al cibo. La manifestazione, che include anche una caccia all’autografo, attrae appassionati di motori e non solo. La presenza di eventi culturali e sportivi contribuisce a vivacizzare il centro cittadino, creando un’atmosfera di festa e coinvolgimento per visitatori e residenti.

La passione per i motori diventa volano di vitalità per l’intero tessuto urbano e l’eccellenza sportiva si intreccia all'accoglienza, alla musica e alla cultura. Da giovedì 16 a domenica 19 aprile 2026, in occasione del Fia World Endurance Championship (Wec) – 6 Hours of Imola, la città di Imola. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Torna la Imola Fan City Experience per il Wec, si farà shopping anche di sera: c'è la Night Shopping ExperienceUna prossimità reale, fisica e simbolica, che consente di vivere l’evento dentro e fuori dalla pista, in un continuum urbano che non ha eguali Imola...