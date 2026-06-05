Bologna premia il sindaco di New York ma è polemica
Bologna ha conferito la Turrita d’Oro al sindaco di New York, Zohran Mamdani, durante l’apertura serale del Portici Festival in piazza Maggiore. La premiazione è stata annunciata da Matteo Lepore, che ha comunicato il riconoscimento direttamente sul luogo dell’evento. La decisione ha suscitato polemiche.
Bologna assegna la Turrita d’Oro al sindaco di New York Zohran Mamdani. Lo annuncia Matteo Lepore, direttamente da piazza Maggiore, per l’apertura serale del Portici Festival. Ma questa scelta finisce subito nel mirino del centrodestra che contesta la decisione del sindaco, definendola politica e propagandistica. "Non si comprende quali legami possano esserci tra il primo cittadino d’oltreoceano e la nostra Bologna. La maggioranza ha negato pochi giorni fa di conferire il Nettuno d’Oro a Kimi Antonelli. Probabilmente per la sinistra che governa Bologna conta di più essere socialista e musulmano, come Mamdani, piuttosto che essere un campione bolognese", sentenziano i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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