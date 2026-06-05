Bologna premia il sindaco di New York ma è polemica

Notizia in breve

Bologna ha conferito la Turrita d’Oro al sindaco di New York, Zohran Mamdani, durante l’apertura serale del Portici Festival in piazza Maggiore. La premiazione è stata annunciata da Matteo Lepore, che ha comunicato il riconoscimento direttamente sul luogo dell’evento. La decisione ha suscitato polemiche.