Il sindaco di Rimini ha scritto un messaggio di saluto a Vasco Rossi, definendo la serata come “indimenticabile”. La comunicazione è arrivata dopo l’evento musicale del rocker nella città. Tuttavia, sono emerse polemiche sulla gestione dell’evento, senza ulteriori dettagli specifici. La città ha accolto il cantante con entusiasmo, sottolineando il legame tra l’artista e i residenti. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi delle polemiche o sui contenuti specifici delle critiche.

Rimini, 1 giugno 2026 – “Caro Vasco, Rimini ti aspetta sempre a braccia aperte: per noi riminesi è ogni volta ritrovare uno di noi”. Così il sindaco Jamil Sadegholvaad saluta il rocker di Zocca che ieri, con la Data Zero allo stadio ‘Romeo Neri’, ha dato il via al suo nuovo tour. “Quando arrivi tu si sente subito che cambia l’aria – aggiunge il primo cittadino –: e allora grazie per essere ripartito ancora una volta da qui, circondato dall’affetto palpabile di tutti i tuoi fan. Ma soprattutto: arrivederci a presto, ancora una volta qui a Rimini, dove sai che sei a casa”. https:www.ilrestodelcarlino.itvideovasco-rossi-a-rimini-il-video-della-data-zero-oew8hzx3 Quello di sabato sera, sottolinea il primo cittadino romagnolo, è stato un concerto “bello, bello davvero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Vasco Rossi, il sindaco di Rimini saluta il Komandante: “Serata indimenticabile”. Ma spunta la polemica...

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