Bologna l’Ospedale Maggiore risarcisce 700mila euro per una neonata

L’Ospedale Maggiore di Bologna deve pagare 700mila euro di risarcimento a causa di un caso di invalidità di una neonata. La sentenza riguarda una causa legale intentata dalla famiglia della bambina, che ha accusato l’ospedale di negligenza durante il parto. La cifra rappresenta il danno subito dalla neonata e dalla famiglia. La decisione è stata presa dal tribunale competente dopo aver valutato le prove presentate nel procedimento legale.

L’Ospedale Maggiore di Bologna condannato a risarcire 700mila euro per l’invalidità di una neonata. Il tribunale di Bologna ha stabilito che la struttura ospedaliera Maggiore dovrà versare una somma di 700mila euro alla famiglia di una bambina rimasta con un’invalidità totale dopo un parto avvenuto il 5 novembre 2016. La decisione della seconda sezione civile, guidata dalla giudice Paola Matteucci, riconosce la responsabilità dei sanitari per le conseguenze drammatiche subite dalla piccola durante la nascita. Tutto ebbe inizio dieci anni fa, quando una complicanza ostetrica trasformò un momento di vita in una tragedia permanente. Durante il travaglio si era manifestata una severa sofferenza fetale, un segnale che i medici decisero di non trasformare in un intervento chirurgico immediato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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