Bologna 14enni stranieri minacciano e manganellano due 11enni per avere le loro bici | non sono imputabili

Due minorenni stranieri hanno minacciato e colpito con un manganello due 11enni in un parco cittadino, per ottenere le biciclette. I responsabili, entrambi 14enni, sono stati individuati ma non sono imputabili a causa della loro età. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio e ha coinvolto i giovani in un tentativo di furto. Nessuno dei minori ha riportato ferite gravi.

Cosa potrà mai succedere a due ragazzini che, in pieno pomeriggio estivo, scelgono di fare un giro in bici in un parco cittadino? Di questi tempi rischiano di essere manganellati. È quanto accaduto a due 11enni di Borgo Panigale, quartiere periferico di Bologna che, con la scuola chiusa, invece di rimanere in casa col telefono volevano stare un po’ in giro nel parco Cavina. Borgo Panigale è uno dei templi della velocità nel mondo, qui ha sede la Ducati e, forse, con le loro biciclette nuove i due bimbi volevano immaginare di cavalcare una delle due ruote più potenti del mondo. Ma la loro voglia di giocare è stata bruscamente spenta da altri due minori stranieri, un po’ più grandi, che hanno voluto approfittare della tenera età delle loro piccole vittime, sottraendo loro i mezzi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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