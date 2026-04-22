Rubano bici e tv a due stranieri | indignazione a Eboli

A Eboli, nel centro storico di via Dante Alighieri, due lavoratori stranieri hanno subito il furto di una bicicletta elettrica e di una televisione. Ignoti hanno trafugato gli oggetti senza lasciar tracce evidenti. La notizia ha suscitato sdegno tra i residenti, che chiedono maggiore attenzione e sicurezza nella zona. Non sono state ancora identificate o arrestate persone responsabili del reato.

Ladri senza scrupoli, ad Eboli. Nel centro storico, in via Dante Alighieri, ignoti hanno portato via una tv ed una bicicletta elettrica a due lavoratori stranieri. Indignazione e amarezza tra i residenti per il furto subito dai due giovani, per i quali il mezzo a due ruote risultava fondamentale.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Ancora furti ad Eboli: arrestato un 47enne, denunciati anche due stranieriLe indagini dei carabinieri proseguono per verificare eventuali collegamenti con altri furti avvenuti nelle ultime settimane nell’area dell’ebolitano... Rubano grondaie di rame ma vengono fermati dalla polizia prima di caricarle sul furgone: denunciati due cittadini stranieriIl personale del commissariato di Orvieto ha denunciato in stato di libertà due cittadini stranieri, un uomo e una donna, entrambi residenti a Roma,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Rubano le bici ma vengono riconosciuti dai proprietari, scatta l’inseguimento e intervengono i carabinieri: un arresto; Rubano due bici elettriche di lusso ma vengono visti dai carabinieri, che li arrestano; Nuvolento: gli rubano la bici elettrica da 900 euro, ritrovata grazie al Gps a Rezzato; Parabiago, tentano di svendere online una bicicletta rubata. Il proprietario la riconosce e scatta la trappola. Rubano bici per 7mila euro e fuggono tra i rovi: arrestato un giovaneAvevano rubato due bici muscolari a dei turisti che, riconosciuti i mezzi, si sono messi all'inseguimento e allertato i Carabinieri. Uno dei giovani è stato scovato tra i rovi ... rainews.it Rubano bici elettrica e chiedono soldi per ridarla, denunciatiRubano una e-bike e chiedono un riscatto di 100 euro per restituirla. I carabinieri della compagnia di Fabriano (Ancona) hanno arrestato per estorsione tre ragazzi di vent'anni, due già noti alle ... ansa.it A Ferrara ci sono tanti ladri che rubano le biciclette ma sono stato fortunato questa volta #imparaitaliano #italianlanguage #italianofacile #spaghetti - facebook.com facebook