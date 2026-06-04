Spogliano le compagne di classe con l' IA Indagati due 14enni

La Procura per i minorenni dell’Aquila ha chiuso le indagini su due quattordicenni coinvolti in un caso di immagini artificiali. Quattro ragazze sono state rese riconoscibili in materiale diffuso online, in cui si mostravano senza vestiti. Le indagini si sono concluse senza ulteriori dettagli sui procedimenti giudiziari, ma si evidenzia come le immagini siano state create con l’uso di intelligenza artificiale e condivise su internet.

Teramo - La Procura per i minorenni dell’Aquila ha chiuso le indagini: quattro ragazze sarebbero state rese riconoscibili in immagini artificiali diffuse online. Due quattordicenni del Teramano sono indagati dalla Procura per i minorenni dell’Aquila per la presunta creazione e diffusione di immagini false a contenuto sessuale realizzate attraverso strumenti di intelligenza artificiale. Ai due ragazzi è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini. Le ipotesi di reato contestate, a vario titolo, sono pornografia virtuale e diffusione illecita di contenuti sessualmente espliciti, condotta riconducibile anche al cosiddetto revenge porn. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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