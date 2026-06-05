Bologna 14enni stranieri manganellano due 11enni per impossessarsi delle loro bici

Due minorenni di 14 anni stranieri hanno aggredito con un manganello due bambini di 11 anni per rubare le loro biciclette. Uno dei giovani coinvolti si trova in una comunità di accoglienza, ma nessuno dei due può essere imputato a causa della loro età. L’episodio si è verificato in una zona pubblica e sono stati avviati i controlli delle forze dell’ordine. Non ci sono state ferite gravi tra le vittime.

Cosa potrà mai succedere a due ragazzini che scelgono di fare un giro in bici in un parco cittadino? Di questi tempi rischiano di essere manganellati di Alessandra Corradi (www.ilgiornale.it) – È quanto accaduto a due 11enni di Borgo Panigale, quartiere periferico di Bologna che, con la scuola chiusa, invece di rimanere in casa col telefono volevano stare un po’ in giro nel parco Cavina. Borgo Panigale è uno dei templi della velocità nel mondo, qui ha sede la Ducati e, forse, con le loro biciclette nuove i due bimbi volevano immaginare di cavalcare una delle due ruote più potenti del mondo. Ma la loro voglia di giocare è stata bruscamente spenta da due minori stranieri, un po’ più grandi, che hanno voluto approfittare della tenera età delle loro piccole vittime, sottraendo loro i mezzi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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