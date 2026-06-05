Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos oggi Roland Garros 2026 | orario semifinale tv streaming

Nella semifinale di doppio maschile a Roland Garros, Vavassori e Bolelli, testa di serie numero cinque, affrontano i primi del tabellone, Granollers e Zeballos. La partita si gioca oggi, con orario e modalità di visione ancora da definire. I due italiani cercano di superare l’ultimo ostacolo prima della finale. I campioni in carica si sfidano per accedere alla fase decisiva del torneo parigino.

Superare l’ultimo ostacolo prima di catapultarsi verso la sfida decisiva. Nella semifinale del torneo di doppio maschile del Roland Garros Andrea Vavassori e Simone Bolelli, teste di serie numero cinque, sfidano i numeri uno del tabellone Marcel Granollers e Horacio Zeballos. Il match sarà il primo in programma sul campo Simonne Mathieu e inizierà alle 12:00. Nei quarti di finale la coppia azzurra ha rimontato il duo formato dal ceco Petr Nouza e dall’austriaco Neil Oberleitner imponendosi con il punteggio di 14-12 in un vibrante match tie-break. Andrea Vavassori, fresco di riconferma del titolo del doppio misto, proverà a trasmettere la sua... 🔗 Leggi su Oasport.it

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Bolelli/Vavassori - Granollers/Zeballos: gli highlights della FINALE di Roma

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