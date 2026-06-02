Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno raggiunto la semifinale del doppio maschile a Roland Garros 2026 dopo aver vinto il match decisivo al super tie-break. La coppia italiana ha superato gli avversari in due set, concludendo l'incontro in modo combattuto. La semifinale si disputerà nelle prossime ore, segnando un risultato importante per il torneo.

Simone Bolelli e Andrea Vavasori volano in semifinale nel doppio maschile del Roland Garros 2026. La coppia italiana, quinta testa di serie del tabellone, ha superato il ceco Petr Souza e l’austriaco Neil Oberleitner al termine di una vera battaglia: 6-7, 6-1, 7-6 con super tie-break chiuso 14-12 dopo 2 ore e 43 minuti. Il primo set è stato dominato dai servizi e si è deciso soltanto al tie-break. Bolelli e Vavassori hannoa vuto anche un set point, ma Nouza e Oberleitner sono stati più freddi nei momenti decisivi, chiudendo 9-7. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.

© Sportface.it - Roland Garros, Bolelli e Vavassori da battaglia: semifinale conquistata al super tie-break

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

LIVE Bolelli/Vavassori-Nouza/Oberleitner 6-7 6-1 7-6, Roland Garros 2026 in DIRETTA: gli azzurri soffrono ma vincono al match tie-break, è semifinale!Gli azzurri hanno vinto il match al tie-break dopo aver perso il primo set, con il punteggio finale di 6-7, 6-1, 7-6.

Bolelli/Vavassori continuano a sognare! Battono Nouza/Oberleitner al super tie-break e approdano in semifinale!Bolelli e Vavassori hanno vinto il match contro Nouza e Oberleitner al super tie-break, conquistando così l’accesso alle semifinali del doppio...

Temi più discussi: Roland Garros, Bolelli e Vavassori volano agli ottavi; Roland Garros 2026, Bolelli e Vavassori ai quarti nel doppio; Italiani oggi al Roland Garros 2026: le partite del 2 giugno · Tennis ATP e WTA; Roland Garros, Bolelli e Vavassori conquistano i quarti di finale.

Grandissimi Bolelli e Vavassori! Gli azzurri superano Nouza e Oberleitner in rimonta e conquistano la semifinale del Roland Garros Dopo aver perso un primo set tiratissimo al tie-break, Bolelli e Vavassori reagiscono alla grande, dominano il secondo parzi x.com

Una foto del tributo di Stan Wawrinka a Roland Garros prima del suo torneo finale RG reddit

Roland Garros, Zverev batte Jodar e sfiderà il vincente tra Fonseca e Mensik. Bolelli-Vavassori volano in semifinale nel doppioGiornata intensa al Roland Garros con i primi match validi per i quarti di finale. In attesa del ritorno in campo dei tre italiani, Cobolli, Berrettini e Arnaldi, la giornata a ... ilmessaggero.it

Bolelli e Vavassori volano al Roland Garros: battuti Nouza e Oberleitner! Chi trovano in semifinaleDoppio maschile: gli azzurri vincono dopo un match tiratissimo e raggiungono il penultimo atto del torneo parigino ... tuttosport.com