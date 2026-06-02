Roland Garros Bolelli e Vavassori da battaglia | semifinale conquistata al super tie-break

Da sportface.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno raggiunto la semifinale del doppio maschile a Roland Garros 2026 dopo aver vinto il match decisivo al super tie-break. La coppia italiana ha superato gli avversari in due set, concludendo l'incontro in modo combattuto. La semifinale si disputerà nelle prossime ore, segnando un risultato importante per il torneo.

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Simone Bolelli e Andrea Vavasori volano in semifinale nel doppio maschile del Roland Garros 2026. La coppia italiana, quinta testa di serie del tabellone, ha superato il ceco Petr Souza e l’austriaco Neil Oberleitner al termine di una vera battaglia: 6-7, 6-1, 7-6 con super tie-break chiuso 14-12 dopo 2 ore e 43 minuti. Il primo set è stato dominato dai servizi e si è deciso soltanto al tie-break. Bolelli e Vavassori hannoa vuto anche un set point, ma Nouza e Oberleitner sono stati più freddi nei momenti decisivi, chiudendo 9-7. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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