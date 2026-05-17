Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos oggi ATP Roma 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si disputa la partita tra le coppie BolelliVavassori e GranollersZeballos nel torneo ATP di Roma 2026. La sfida rappresenta l’ultimo step prima di conquistare il titolo, e si svolge in un momento decisivo del torneo. Le partite sono previste in un orario specifico e verranno trasmesse in diretta su alcuni canali televisivi e piattaforme di streaming. I tifosi potranno seguire gli aggiornamenti e i risultati attraverso vari mezzi digitali.

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C’è l’ultimo chilometro da superare prima di poter alzare le braccia al cielo e festeggiare il titolo. Nella finale del doppio maschile degli Internazionali d’Italia Andrea Vavassori e Simone Bolelli, titolari della testa di serie numero sette, affrontano la coppia Marcel GranollersHoracio Zeballos, teste di serie numero due. Il match sarà il secondo sul Campo Centrale e non inizierà prima delle ore 14:00. La coppia azzurra, trionfatrice nel Masters 1000 di Miami, ha guadagnato il pass per l’atto decisivo del torneo grazie alla battaglia vinta i n semifinale al match tie-break contro l’americano Christian Harrison e il britannico Neal Skupski, titolari della testa di serie numero quattro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Bolelli/Vavassori vs Heliovaara/Patten For The Title | Miami 2026 Men's Doubles Final Highlights Sullo stesso argomento Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos, finale ATP Roma 2026: orario, canale, streamingSimone Bolelli e Andrea Vavassori si sono qualificati alla finale del torneo di doppio degli Internazionali d’Italia: dopo aver sconfitto la coppia... Leggi anche: Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming Domani, domenica 17 maggio, Bolelli/Vavassori disputeranno la finale del doppio contro Granollers/Zeballos non prima delle ore 14:00. A seguire #Sinner sfiderà #Ruud alle ore 17:00. #RomaOpen x.com Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingC'è l'ultimo chilometro da superare prima di poter alzare le braccia al cielo e festeggiare il titolo. Nella finale del doppio maschile degli ... oasport.it Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos, finale ATP Roma 2026: orario, canale, streamingSimone Bolelli e Andrea Vavassori si sono qualificati alla finale del torneo di doppio degli Internazionali d'Italia: dopo aver sconfitto la coppia ... oasport.it