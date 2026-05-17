Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos oggi ATP Roma 2026 | orario tv programma streaming
Oggi si disputa la partita tra le coppie BolelliVavassori e GranollersZeballos nel torneo ATP di Roma 2026. La sfida rappresenta l’ultimo step prima di conquistare il titolo, e si svolge in un momento decisivo del torneo. Le partite sono previste in un orario specifico e verranno trasmesse in diretta su alcuni canali televisivi e piattaforme di streaming. I tifosi potranno seguire gli aggiornamenti e i risultati attraverso vari mezzi digitali.
C’è l’ultimo chilometro da superare prima di poter alzare le braccia al cielo e festeggiare il titolo. Nella finale del doppio maschile degli Internazionali d’Italia Andrea Vavassori e Simone Bolelli, titolari della testa di serie numero sette, affrontano la coppia Marcel GranollersHoracio Zeballos, teste di serie numero due. Il match sarà il secondo sul Campo Centrale e non inizierà prima delle ore 14:00. La coppia azzurra, trionfatrice nel Masters 1000 di Miami, ha guadagnato il pass per l’atto decisivo del torneo grazie alla battaglia vinta i n semifinale al match tie-break contro l’americano Christian Harrison e il britannico Neal Skupski, titolari della testa di serie numero quattro. 🔗 Leggi su Oasport.it
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