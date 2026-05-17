Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos oggi ATP Roma 2026 | orario tv programma streaming

Da oasport.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si disputa la partita tra le coppie BolelliVavassori e GranollersZeballos nel torneo ATP di Roma 2026. La sfida rappresenta l’ultimo step prima di conquistare il titolo, e si svolge in un momento decisivo del torneo. Le partite sono previste in un orario specifico e verranno trasmesse in diretta su alcuni canali televisivi e piattaforme di streaming. I tifosi potranno seguire gli aggiornamenti e i risultati attraverso vari mezzi digitali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

C’è l’ultimo chilometro da superare prima di poter alzare le braccia al cielo e festeggiare il titolo. Nella finale del doppio maschile degli Internazionali d’Italia Andrea Vavassori e Simone Bolelli, titolari della testa di serie numero sette, affrontano la coppia Marcel GranollersHoracio Zeballos, teste di serie numero due. Il match sarà il secondo sul Campo Centrale e non inizierà prima delle ore 14:00. La coppia azzurra, trionfatrice nel Masters 1000 di Miami, ha guadagnato il pass per l’atto decisivo del torneo grazie alla battaglia vinta i n semifinale al match tie-break contro l’americano Christian Harrison e il britannico Neal Skupski, titolari della testa di serie numero quattro. 🔗 Leggi su Oasport.it

bolelli vavassori granollers zeballos oggi atp roma 2026 orario tv programma streaming
© Oasport.it - Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Bolelli/Vavassori vs Heliovaara/Patten For The Title | Miami 2026 Men's Doubles Final Highlights

Video Bolelli/Vavassori vs Heliovaara/Patten For The Title | Miami 2026 Men's Doubles Final Highlights

Sullo stesso argomento

Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos, finale ATP Roma 2026: orario, canale, streamingSimone Bolelli e Andrea Vavassori si sono qualificati alla finale del torneo di doppio degli Internazionali d’Italia: dopo aver sconfitto la coppia...

Leggi anche: Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming

bolelli vavassori granollers bolelli vavassori granollers zeballosBolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingC'è l'ultimo chilometro da superare prima di poter alzare le braccia al cielo e festeggiare il titolo. Nella finale del doppio maschile degli ... oasport.it

bolelli vavassori granollers bolelli vavassori granollers zeballosDove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos, finale ATP Roma 2026: orario, canale, streamingSimone Bolelli e Andrea Vavassori si sono qualificati alla finale del torneo di doppio degli Internazionali d'Italia: dopo aver sconfitto la coppia ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web