Boldrin Ora! | Milano e Torino una sola metropoli Università fuori dal centro e stop alla lentezza burocratica

Un economista di fama internazionale ha dichiarato che Milano e Torino dovrebbero essere considerate una sola metropoli. Ha anche proposto di spostare le università fuori dal centro cittadino e di eliminare la lentezza burocratica. La sua intervista si è concentrata su idee per riformare il sistema urbano e amministrativo, sostenendo che queste modifiche potrebbero migliorare l’efficienza delle città.

Economista di fama internazionale, professore alla Washington University di Saint Louis e co-fondatore del movimento politico “Ora!” insieme ad Alberto Forchielli, Michele Boldrin è da sempre una voce fuori dal coro nel dibattito pubblico italiano. Reduce dalle elezioni comunali di Venezia, dove. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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