4 maggio | stop alla frenesia ecco come vivere la Giornata della Lentezza

Il 4 maggio si terrà la Giornata della Lentezza, un evento promosso dall’associazione l’Arte del Vivere con Lentezza. Questa giornata si propone di invitare le persone a dedicare del tempo a rallentare, in un momento in cui la società è spesso caratterizzata da un ritmo frenetico. L’obiettivo è sensibilizzare sull’importanza di prendere pause e vivere con maggiore calma.

L’associazione l’Arte del Vivere con Lentezza organizzerà il prossimo 4 maggio la Giornata della Lentezza, un appuntamento annuale volto a promuovere la capacità di fermarsi in una società dominata dalla velocità. Il calendario segna una data specifica per questo invito al rallentamento. Il 4 maggio diventerà il momento desidera sottrarsi alla frenesia quotidiana, seguendo un’iniziativa che da vent’anni propone un cambio di ritmo consapevole. L’idea nasce da una riflessione sulla gestione del tempo. Molte persone tendono a consumare le proprie ore in attività non essenziali, spinte da una pressione costante verso la performance, dimenticando di vivere il presente perché troppo concentrate su ciò che è accaduto o su ciò che accadrà. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 4 maggio: stop alla frenesia, ecco come vivere la Giornata della Lentezza Il 4 maggio torna la Giornata della Lentezza: l’arte di fermarsi in un mondo che corre veloceDa vent’anni ogni anno l’associazione l’Arte del Vivere con Lentezza invita le persone a partecipare alla Giornata della Lentezza. Giornata mondiale della lentezza: significato della filosofia di vita “slow” e iniziative per rallentareNel cuore della primavera, il 26 marzo 2026 torna a ricordarci che correre non sempre significa arrivare primi.