Un presidio davanti alla ditta Boldrin per dire stop ai morti sul lavoro

Un presidio si è formato davanti a un’azienda per protestare contro le morti sul lavoro. La presenza di manifestanti ha lo scopo di denunciare la frequenza di incidenti mortali durante l’attività lavorativa, un problema che si ripete con troppa costanza. La scena si è svolta senza eventi particolari, con persone che hanno espresso il loro dissenso con cartelli e slogan.

Morire sul posto di lavoro, un triste fenomeno che rischia di diventare un'abitudine, la normalità, la triste quotidianità. «Gli incidenti e le vittime che si registrano ogni giorno nei luoghi di lavoro sono un dato che dovrebbe sconvolgere l’opinione pubblica e mobilitare senza sosta la politica e i governi, da quelli locali a quello nazionale, fino alla risoluzione di questa annosa piaga sociale. Invece - hanno riferito dal mondo sindacale - quello che pare più un bollettino di guerra, sembra interessare solo ai sindacati e a coloro che, in prima persona, vengono travolti da queste luttuose vicende che si portano dietro sofferenze indicibili e che chiedono giustizia e impegno. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Un presidio davanti alla ditta Boldrin per dire "stop" ai morti sul lavoro Articoli correlati Commissioni regionali speciali, dai femminicidi ai morti sul lavoro fino alla Terra dei fuochi in CampaniaCentrodestra al lavoro sulle commissioni di controllo in Consiglio: ipotesi femminicidi e morti sul lavoro a FI, Mare e America’s Cup alla Lega,... Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, Micale (Penelope) ai giornalisti: “Evitate il presidio davanti alla casa della famiglia”Home > Video > Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, Micale (Penelope) ai giornalisti: “Evitate il presidio davanti alla casa della famiglia”... Aggiornamenti e notizie su Un presidio davanti alla ditta Boldrin... Argomenti discussi: Zona rossa, la Lega all'Arcella incontra i residenti: Non è un'area di divieti per chi vive e lavora qui, ma una garanzia di sicurezza. Presidio davanti alla Capaccioli: trenta lavoratori a rischioAmarezza, preoccupazione, delusione. E anche desiderio di ripartire, con nuove prospettive occupazionali, a opera dei 30 dipendenti della Capaccioli rimasti senza lavoro. Partecipazione ieri mattina ... lanazione.it Trasporto locale, presidio davanti alla PrefetturaStipendi non corrisposti o in ritardo, contratti non rispettati, incertezza sul prossimo bando regionale. Sono stati questi i temi sollevati dai lavoratori del trasporto pubblico locale nel corso del ... ansa.it