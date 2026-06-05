Il nuovo BMW iX3 utilizza l'architettura Neue Klasse, una piattaforma tecnica del Gruppo BMW progettata per migliorare efficienza e tecnologia. Il veicolo è un SUV elettrico e rappresenta un debutto per questa architettura. La prova su strada ha valutato come si comporta in termini di guida e consumo energetico, senza tuttavia offrire dettagli specifici sui risultati ottenuti.

Al volante del Suv elettrico che porta al debutto l'architettura Neue Klasse del Gruppo Bmw. Uno schema tecnico che promette efficienza, tecnologia all'avanguardia e anche piacere di guida. Ma sarà davvero così? L'abbiamo provata per scoprirlo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bmw iX3: è davvero un salto generazionale? Come va e quanto consuma

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BMW IX3 50 | Inizia una nuova era in casa BMW

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