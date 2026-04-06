BMW iX3 40 | l’elettrica d’accesso che alza il livello

La BMW iX3 40 rappresenta la versione di accesso del SUV elettrico del marchio bavarese, con l’obiettivo di offrire un’alternativa più accessibile senza compromettere le prestazioni tecniche e l’autonomia. La casa automobilistica ha aggiornato la gamma del modello, mantenendo caratteristiche di rilievo anche in questa versione entry-level. La presentazione ufficiale ha fornito dettagli sui contenuti tecnici e sui dati di percorrenza, senza ulteriori approfondimenti sui motivi di questa scelta.

(Adnkronos) – La nuova BMW iX3 40 amplia la gamma del SUV elettrico della Casa bavarese introducendo una versione di accesso che non rinuncia a contenuti tecnici e autonomia. A poche settimane dal debutto del modello, questa variante si inserisce nella strategia Neue Klasse, portando con sé un’evoluzione concreta sul fronte dell’efficienza e della gestione. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: BMW lancia la iX3 a Milano: la Neue Klasse debutta tra Rinascente e House of BMW Nuova frontiera con BMW iX3BMW la chiama Neue Klasse: è la piattaforma che darà vita alle elettriche di nuova generazione, ma nasconde anche quattro cervelloni elettronici di... BMW iX3 2026 | Prova, pregi e difetti della 100% elettrica tedesca. Da 69.900 euro Temi più discussi: Nuova versione di accesso aggiunta alla gamma BMW iX3; ?Bmw amplia la gamma della iX3: arriva la nuova versione 40 a trazione posteriore; Debutta la BMW iX3 40: il SUV elettrico abbassa il prezzo ma mantiene 320 CV di potenza; BMW svela iX3 40: sarà più economica, ma a costo di qualche sacrificio. Scopriamo quali. BMW iX3 40: l’elettrica d’accesso che alza il livelloSotto la carrozzeria della BMW iX3 40 prende forma la piattaforma con tecnologia eDrive Gen6, progettata attorno a un’architettura a 800V. Il sistema prevede un motore sincrono elettrico montato ... adnkronos.com Bmw amplia la gamma: arriva la versione iX3 40 a trazione posterioreSi amplia l'offerta elettrica di Bmw con l'introduzione della nuova Bmw iX3 40, variante di accesso della gamma iX3 che affianca la già annunciata Bmw iX3 50 xDrive. (ANSA) ... ansa.it "Salve deputato, segnalo l'ennesimo furto di un cavo di ricarica elettrica per auto a Villaricca. Il video l'ha fatto mia figlia che era andata lì per ricaricare la sua auto". facebook Donald Trump minaccia di colpire "martedì" le centrali elettriche e i ponti in Iran, se Teheran non aprirà lo Stretto di Hormuz. "Martedì in Iran sarà la Giornata della Centrale Elettrica e la Giornata del Ponte, tutto in uno. Non ci sarà niente di simile!!! Aprite il m x.com