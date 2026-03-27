Una nuova versione della Porsche Cayenne Elettrica si presenta con linee familiari, ma al suo interno racchiude tecnologie all’avanguardia e un design più orientato all’efficienza. Questa variante, per la prima volta, combina le caratteristiche di una suv di lusso con soluzioni innovative nel settore delle auto elettriche, puntando a offrire prestazioni e consumi ottimizzati.

Allo scandalo si è già gridato. La Porsche Cayenne, dopo oltre vent’anni di rumorosi e potenti motori alimentati a benzina - con qualche parentesi a gasolio - è stata presentata in una versione completamente elettrica. Una notizia che fa storcere il naso agli appassionati soltanto a metà, perché la variante con motori a combustione e ibridi plug-in resta in commercio. La nuova, tuttavia, nasce su una piattaforma inedita, seppur derivata dalla Macan, e si distingue per tecnologia ed efficienza. L’abbiamo provata, scoprendo una realtà inaspettata: questa Cayenne Elettrica si distingue dalle altre, prima di tutto, per l’efficienza. E proprio per questo, diventa un’interessante alternativa alle versioni termiche con il V6 benzina per chi la Porsche la desidera già. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Porsche Cayenne Elettrica, la prova: come va, quanto consuma, prezzo

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