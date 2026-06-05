Blush bianco | l’ossimoro del make up che fa impazzire TikTok

Da amica.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il blush bianco sta conquistando TikTok, diventando un trend tra gli appassionati di trucco. Applicato sulle guance, crea un effetto luminoso e quasi etereo, dando al volto un aspetto scolpito e innovativo. La sua tonalità pallida si distingue rispetto ai classici blush colorati e sta spopolando tra le creazioni di beauty influencer sulla piattaforma.

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Il blush bianco riscrive le regole del make up. Un ossimoro per definizione, ma forse è proprio per questo che piace tanto al popolo di TikTok e regala un look etereo e scolpito. Perché un ossimoro? To blush in inglese significa arrossire  e infatti è proprio per ricreare quel flush di rossore sano fresco e luminoso. Appunto rossore. Il white blush è invece l’assenzapresenza di colore che crea un effetto quasi ultraterreno, a tratti etereo, altre volte alieno. Se qualcuno sta pensando a una remota parentela con il fondotinta bianco che si uniforma con il colore dell’incarnato è sulla strada sbagliata. Il fard bianco rimane tale. Che cos’è il blush bianco?. 🔗 Leggi su Amica.it

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