Il blush bianco sta conquistando TikTok, diventando un trend tra gli appassionati di trucco. Applicato sulle guance, crea un effetto luminoso e quasi etereo, dando al volto un aspetto scolpito e innovativo. La sua tonalità pallida si distingue rispetto ai classici blush colorati e sta spopolando tra le creazioni di beauty influencer sulla piattaforma.

Il blush bianco riscrive le regole del make up. Un ossimoro per definizione, ma forse è proprio per questo che piace tanto al popolo di TikTok e regala un look etereo e scolpito. Perché un ossimoro? To blush in inglese significa arrossire e infatti è proprio per ricreare quel flush di rossore sano fresco e luminoso. Appunto rossore. Il white blush è invece l’assenzapresenza di colore che crea un effetto quasi ultraterreno, a tratti etereo, altre volte alieno. Se qualcuno sta pensando a una remota parentela con il fondotinta bianco che si uniforma con il colore dell’incarnato è sulla strada sbagliata. Il fard bianco rimane tale. Che cos’è il blush bianco?. 🔗 Leggi su Amica.it

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© Amica.it - Blush bianco: l’ossimoro del make up che fa impazzire TikTok

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