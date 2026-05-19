A Gardaland si terrà il primo festival italiano dedicato al K-pop, un genere musicale che ha conquistato giovani e appassionati grazie anche alla forte presenza su TikTok e sui social media. L’evento si svolgerà a Castelnuovo del Garda e vedrà la partecipazione di vari artisti e gruppi del panorama coreano. Il festival rappresenta un’occasione per gli appassionati di ascoltare musica dal vivo e vivere un’esperienza legata a uno dei fenomeni culturali più diffusi tra i giovani italiani.

Castelnuovo del Garda, 19 maggio 2026 – Fra i fenomeni di costume del momento, alimentato anche da un flusso pressoché senza soste su TikTok e altri social media, il K-Pop è uno degli universi più conosciuti e apprezzati dal pubblico under 18. E, al contempo, praticamente estraneo alla generazione precedente, se non per una “popolarità di rimbalzo”, frutto delle repliche fai da te di coreografie e brani riprodotti fra le mura domestiche da pargoli e nipotini. https:www.quotidiano.netvideocronacail-2026-di-gardaland-k-pop-e-minecraft-le-novita-principali-w2t1sqtq Parliamo del K-pop, non più solo un genere musicale ma un vero e proprio movimento culturale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tutto il K-pop che volete: a Gardaland il primo festival italiano dedicato al genere che fa impazzire la generazione TikTok

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