Negli ultimi tempi sui social si parla sempre di più di un nuovo trend nel trucco chiamato

D opo stagioni dominate da blush rosa intensi e iper-pigmentati, su TikTok si parla sempre più di blush bianco, un prodotto apparentemente controintuitivo che non aggiunge colore, ma luce. Una tendenza che affonda le radici in un’estetica eterea e quasi impalpabile, dove il make up non si vede, ma si percepisce. Il risultato è un incarnato lattiginoso, fresco, quasi diafano, che gioca più sulla riflessione della luce che sulla definizione. Tutti i segreti per un trucco naturale e luminoso dopo i 60 anni X Blush bianco: il nuovo beauty trend da TikTok. Tra le ultime tendenze beauty su TikTok, il blush bianco è un’inedita new entry: il suo obiettivo non è quello di colorare o scolpire l’ovale del viso, piuttosto di creare un effetto di diffusione della luce, rendendo la pelle più uniforme e levigata, senza alterarne il tono naturale.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il blush… diventa bianco. Su TikTok è il momento del "white blush", che non colora ma illumina la pelle con un effetto lattiginoso e sofisticato

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