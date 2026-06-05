Blitz della finanza in sede la nota della Triestina manda il pallone in tribuna | Nessuno ha presentato fideiussioni

La finanza ha effettuato una perquisizione presso la sede di una squadra di calcio, in relazione a un’indagine sulle fideiussioni. La società ha diffuso una nota in cui afferma che nessuno ha presentato garanzie fideiussorie. La notizia si accompagna alla dichiarazione che non ci sono fideiussioni presentate dalla società. La vicenda riguarda un’indagine in corso e coinvolge un importo complessivo di 730 mila euro.

Non si capisce più nulla. Dopo la notizia della odierna perquisizione nella sede della Triestina, in relazione ad attività investigativa portata avanti dalla finanza che sosterrebbe la falsità di alcune fideiussioni per complessivi 730 mila euro, la Triestina nega il coinvolgimento dei suoi. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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