Blitz antidroga tra Cermenate e Bregnano | arrestato un pusher dopo la fuga nel bosco nei guai anche il consumatore
Nella serata di ieri, i carabinieri hanno effettuato un blitz tra Cermenate e Bregnano, con un intervento nelle zone boschive. Durante l’operazione, un pusher ha tentato di scappare nel bosco, ma è stato fermato e arrestato. Un consumatore presente sul posto è stato identificato e segnalato. Alcuni residenti hanno osservato il forte dispiegamento di forze dell’ordine nelle aree interessate.
Alcuni residenti nella serata di ieri hanno notato un insolito dispiegamento di pattuglie dei carabinieri tra Cermenate, Bregnano e le aree boschive note per il fenomeno dello spaccio. Un servizio straordinario di controllo che si è concluso con un arresto dopo un inseguimento a piedi nel bosco e. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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