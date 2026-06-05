Blitz antidroga tra Cermenate e Bregnano | arrestato un pusher dopo la fuga nel bosco nei guai anche il consumatore

Notizia in breve

Nella serata di ieri, i carabinieri hanno effettuato un blitz tra Cermenate e Bregnano, con un intervento nelle zone boschive. Durante l’operazione, un pusher ha tentato di scappare nel bosco, ma è stato fermato e arrestato. Un consumatore presente sul posto è stato identificato e segnalato. Alcuni residenti hanno osservato il forte dispiegamento di forze dell’ordine nelle aree interessate.