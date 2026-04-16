Blitz antidroga sul lungomare di Salerno | pusher tenta la fuga ma viene arrestato

Ieri pomeriggio sul lungomare di Salerno si è svolto un blitz antidroga da parte degli agenti della Squadra Volante. Durante l’operazione, hanno fermato un uomo di 28 anni di origine gambiana, che ha tentato di scappare ma è stato comunque arrestato. L’uomo è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti, che sono state sequestrate. L’arresto si inserisce in un'azione di controllo sul territorio contro il traffico di droga.