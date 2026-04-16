Blitz antidroga sul lungomare di Salerno | pusher tenta la fuga ma viene arrestato
Ieri pomeriggio sul lungomare di Salerno si è svolto un blitz antidroga da parte degli agenti della Squadra Volante. Durante l’operazione, hanno fermato un uomo di 28 anni di origine gambiana, che ha tentato di scappare ma è stato comunque arrestato. L’uomo è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti, che sono state sequestrate. L’arresto si inserisce in un'azione di controllo sul territorio contro il traffico di droga.
Blitz ieri pomeriggio, sul lungomare di Salerno, dove gli agenti della Squadra Volante hanno arrestato un 28enne di origine gambiana con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata dopo diverse segnalazioni da parte dei residenti, che avevano.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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