Como blitz antidroga nei boschi | arrestato pusher 47enne dopo un tentativo di fuga a Orsenigo

Nelle aree boschive del comasco, la Polizia ha effettuato un blitz antidroga che ha portato all’arresto di un uomo di 47 anni. Durante il controllo, il 47enne ha tentato di scappare, ma è stato fermato e portato in custodia. Sono stati sequestrati droga e denaro, e l’uomo è stato accusato di spaccio e resistenza. L’intervento si è svolto nella zona di Orsenigo.

Un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti, porto abusivo d’armi, resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale ieri sera dalla Polizia di Stato di Como. Un 47enne marocchino, irregolare e senza fissa dimora, è stato fermato in flagranza di reato nelle aree boschive tra Orsenigo, Anzano del Parco e Albavilla, dove era stato individuato un intenso traffico di droga. Operazione antidroga nelle aree boschive del comasco Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Como ha organizzato nella serata di ieri un blitz mirato a contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti nelle zone boschive del territorio.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Como, blitz antidroga nei boschi: arrestato pusher 47enne dopo un tentativo di fuga a Orsenigo Notizie correlate La morsa dei carabinieri sulla Baragiola: blitz notturno nei boschi e pusher in fugaNel bivacco nascosto tra la vegetazione sequestrati hashish, cocaina ed eroina: il pusher riesce a scappare nel buio, indagini in corso Nel cuore... Turni, ruoli e via di fuga: così spacciavano nei boschi di Merone, nel blitz arrestato il "custode" della drogaOperazione della squadra mobile di Como nelle aree boschive: documentata l’organizzazione dello spaccio, fermato il “custode” della droga dopo un... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Droga nel furgone usato come casa: trovati ketamina e anfetamina; Smantellati piazza di spaccio nei boschi di Tarquinia e call center della droga, 8 arresti | VIDEO; Droga nascosta nei materassi: blitz notturno nel carcere di Ariano Irpino, nove indagati; Blitz a Milano | arrestata la banda che rapinava case in Lombardia. Como, blitz antidroga nei boschi: arrestato pusher 47enne dopo un tentativo di fuga a OrsenigoArrestato un 47enne marocchino per spaccio e resistenza: blitz della Polizia nelle aree boschive del comasco, sequestrati droga e contanti. virgilio.it Blitz antidroga nei boschi tra Erba e Como: arrestato pusher in fugaIn manette un 47enne irregolare, trovato con cocaina, eroina e hashish: su di lui già un ordine di carcerazione ... ciaocomo.it L’intervento della Polizia di Stato alla Motorizzazione Civile di Como smaschera un giovane di 20 anni ora denunciato per indebito utilizzo di dispositivi elettronici - facebook.com facebook Poca Italia nel Como L’anno prossimo Fabregas sarà ad avere più italiani 4-3-2-1 powered by SisalTipster, ogni lunedì di #SerieAEnilive su #DAZN x.com