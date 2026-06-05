Durante un'operazione ai valichi alpini, le forze dell'ordine hanno sequestrato beni di lusso, droga e oltre 20.000 euro in contanti. Sono stati controllati numerosi veicoli e persone in transito, con verifiche approfondite durante il ponte festivo. Tra i beni di lusso trovati ci sono orologi, gioielli e accessori di marca. L'attività ha portato al fermo di alcuni soggetti coinvolti in traffici illeciti.

Quali beni di lusso sono stati intercettati ai valichi alpini?. Come hanno operato le forze dell'ordine durante il ponte festivo?. Quanto contante non dichiarato è stato sequestrato in Valle d'Aosta?. Quali marchi di moda contraffatta sono stati rinvenuti durante i controlli?.? In Breve Operazione condotta da 35 funzionari doganali durante il ponte dell'Ascensione.. Sequestrati 150 grammi di droga e oltre 81.000 euro in contanti non dichiarati.. Recuperati orologi Longines e Chopard con diamanti da 16.500 franchi svizzeri.. Sequestrata Mercedes E300 DE da 75.000 euro e abbigliamento contraffatto Chanel e Vuitton.. Operazione frontiera: sequestri di lusso e droga tra i valichi alpini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blitz ai valichi: sequestrati lusso, droga e migliaia di euro

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