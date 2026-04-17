Blitz a Termini sequestrati migliaia di articoli | multe e sigilli ai negozi fuori regola

Nella mattina di ieri, agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno effettuato un'operazione nell'area di Termini, concentrandosi sul controllo di negozi e attività commerciali presenti nel quartiere. Durante il blitz sono stati sequestrati migliaia di articoli considerati irregolari, e sono state applicate sanzioni amministrative con sigilli a esercizi che non rispettavano le norme vigenti. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane per garantire il rispetto delle normative.

I controlli nell'area della stazione Termini non si fermano. Nella mattinata di ieri, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno dato il via a un’operazione mirata al contrasto dell'occupazione abusiva di suolo pubblico e alla verifica delle licenze commerciali nel quadrante più.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Roma: controlli in negozi nell’area Termini, sequestrati oltre 4 milioni di articoliOltre 4 milioni di articoli sono stati sequestrati nel corso dei controlli effettuati sul territorio dal Comando provinciale della Guardia di Finanza... Leggi anche: Sequestrati a Messina 22mila articoli non sicuri, molti destinati ai bambini: i dettagli del blitz Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Centri massaggi a luci rosse: in carcere dopo un anno i gestori delle case d'appuntamento; New Balance, Ugg e gadget di Kuromi, maxi sequestro della finanza: 7000 paia di scarpe contraffatte; Blitz al campo Panareo, sequestrati 14 chili di droga e un’arma rubata; Doppio blitz antidroga a Torino: sei arresti e chili di stupefacenti sequestrati. Maxi-blitz a Termini Imerese: denunce, sequestri e sanzioni per 23mila euroTERMINI IMERESE – Un monitoraggio a tappeto che ha passato al setaccio il territorio, portando alla luce una serie di illegalità diffuse tra il centro termitano e i comuni limitrofi. I Carabinieri del ... televideohimera.it Blitz a Campo Panareo: sequestrati 14 chili di droga e armiL’alba di ieri ha segnato la fine della zona franca a Campo Panareo. In un’operazione massiccia denominata ... msn.com UDINE - BLITZ DEI CARABINIERI | Banda di ladri: ecco i comuni in cui si sono verificati i furti facebook Castel Volturno, blitz ai "Laghetti": 19 lavoratori in nero in un beach club x.com