Nella giornata di oggi, le forze dell'ordine hanno effettuato un'operazione nel centro di Pedara, sequestrando droga e una somma di denaro. L'intervento, coordinato tra i reparti di Aci Sant’Antonio e Acireale e supportato dai cani del Nucleo Cinofili di Nicolosi, ha portato alla perquisizione di un’abitazione. Durante le verifiche sono stati trovati sostanze stupefacenti e denaro contante.

Un’operazione coordinata tra i reparti di Aci Sant’Antonio e Acireale, supportata dal Nucleo Cinofili di Nicolosi, ha smantellato un sistema di vendita di stupefacenti gestito all’interno di un’abitazione nel centro di Pedara. L’azione, scaturita da un monitoraggio mirato, si è conclusa con l’arresto di una donna di 38 anni e la denuncia per detenzione ai fini dello spaccio di un uomo di 58 anni. La manovra tattica è iniziata a metà mattinata, quando i militari dell’Arma hanno messo in atto un piano di osservazione in borghese per confermare i sospetti su un’attività illegale svolta in ambito domestico. Mentre una parte delle forze dell’ordine sorvegliava l’edificio, altri agenti in divisa si sono posizionati in punti strategici e defilati per garantire una rapida capacità di intervento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pedara, blitz in casa: droga e migliaia di euro sequestrati

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