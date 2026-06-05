Blackout a Pieve interviene l' Amministrazione Comunale

Notizia in breve

Un blackout ha lasciato senza energia alcune zone di Pieve Santo Stefano. L'interruzione della corrente ha coinvolto diverse abitazioni e attività commerciali, creando disagi immediati. Le squadre tecniche sono state inviate sul posto per ripristinare l’elettricità e verificare le cause del guasto. La situazione è ancora in fase di gestione, con lavori in corso per riparare i danni e ripristinare il servizio.