Blackout a Pieve interviene l' Amministrazione Comunale
Un blackout ha lasciato senza energia alcune zone di Pieve Santo Stefano. L'interruzione della corrente ha coinvolto diverse abitazioni e attività commerciali, creando disagi immediati. Le squadre tecniche sono state inviate sul posto per ripristinare l’elettricità e verificare le cause del guasto. La situazione è ancora in fase di gestione, con lavori in corso per riparare i danni e ripristinare il servizio.
Arezzo, 5 giugno 2026 – L'Amministrazione Comunale di Pieve Santo Stefano interviene in riferimento alle recenti dichiarazioni diffuse, dall'associazione Il Corsaro riguardanti la situazione della pubblica illuminazione nel territorio comunale, l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno fornire alcune precisazioni a tutela della corretta informazione dei cittadini. L'i ntervento attualmente in corso riguarda la completa ristrutturazione e messa in sicurezza della rete elettrica e dell'illuminazione pubblica di Pieve Santo Stefano, un'opera di rilevante importanza che consentirà di ammodernare infrastrutture ormai datate, migliorando la sicurezza, l'efficienza e l'affidabilità del servizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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