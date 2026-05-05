Il Corsaro | Nuovi blackout energia elettrica pubblica a Pieve

A Rigutino si sono verificati quattro giorni di interruzione dell’energia elettrica pubblica, un episodio che ha attirato l’attenzione dei media locali. Invece, a Pieve Santo Stefano, un blackout di più di due settimane non ha ricevuto la stessa copertura e resta poco discussa. La questione solleva domande sulla gestione e sulla comunicazione delle interruzioni di corrente nella zona.

Arezzo, 5 maggio 2026 – «Il blackout di energia elettrica pubblica di 4 giorni a Rigutino conquista le prime pagine dei giornali locali, mentre su quello di oltre due settimane di Pieve Santo Stefano regna il silenzio. Sembra infatti diventare un giallo, la brutta storia dell’elettricità pubblica a Pieve Santo Stefano dopo un blackout che ha portato il comune valtiberino nel Guinnes dei primati: 16 notti consecutive senza luce pubblica e disagi ancora per un anno, almeno a leggere le dichiarazioni del sindaco Marcelli Claudio. Nessuna risposta concreta è mai arrivata fino ad oggi rispetto alle domande poste all’amministrazione dal Corsaro a nome di un nutrito gruppo di pievani.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Corsaro: «Nuovi blackout energia elettrica pubblica a Pieve» Notizie correlate Pieve Santo Stefano, partita la campagna del Corsaro per far luce sul blackout di energia elettrica pubblicaArezzo, 2 marzo 2026 – E’ partita la campagna del Corsaro per far luce sul più lungo blackout di energia elettrica pubblica, dal dopoguerra, nella... Blackout a Pieve, Il Corsaro non esclude una Class ActionArezzo, 13 aprile 2026 – "Che l'amministrazione di Pieve Santo Stefano, invece di riempire il paese di manifesti, convochi con urgenza un consiglio... Panoramica sull’argomento Il Corsaro: «Nuovi blackout energia elettrica pubblica a Pieve»«Il blackout di energia elettrica pubblica di 4 giorni a Rigutino conquista le prime pagine dei giornali locali, mentre su quello di oltre due settimane di Pieve Santo Stefano regna il silenzio» ... lanazione.it Blackout: «il sindaco di Pieve stampa manifesti ma non risponde alle domande dl Corsaro»Arezzo, 26 marzo 2026 – «Sul più lungo blackout di energia elettrica pubblica che la storia dei comuni italiani ricordi dal dopoguerra ad oggi, ben 16 notti consecutive, il sindaco di Pieve Santo ... lanazione.it