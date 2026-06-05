Bitcoin | 5,3 milioni di monete in perdita crisi per i grandi investitori

Circa 5,3 milioni di bitcoin sono attualmente in perdita, secondo i dati più recenti. Questa cifra rappresenta una parte significativa del totale circolante, indicando che molti grandi investitori stanno affrontando perdite sostanziali. La crisi si confronta con il crollo di FTX del 2022, ma non sono ancora chiare le tempistiche che distinguono i detentori più resilienti da quelli in difficoltà, né quanto questa situazione possa evolversi nel prossimo futuro.

Come si confronta l'attuale crisi con il crollo di FTX nel 2022?. Quale soglia temporale separa i detentori solidi da quelli in difficoltà?. Perché la perdita non realizzata dei grandi investitori sta aumentando ora?. Quando i dati on-chain indicano l'inizio di una svolta positiva?.? In Breve Oltre 5,3 milioni di Bitcoin sono in perdita per i detentori oltre 155 giorni.. Il prezzo ha subito un calo superiore al 13% nell'ultima settimana.. I livelli di perdita superano i minimi registrati durante il crollo FTX 2022.. I picchi di instabilità sono avvenuti nel quarto trimestre 2025 e febbraio 2024..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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