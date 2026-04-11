Il mercato di Bitcoin attraversa un periodo di forte difficoltà, con la percentuale di investitori in profitto che si riduce significativamente. I dati mostrano una diminuzione dei detentori con profitti, raggiungendo livelli confrontabili con quelli del ciclo ribassista precedente. Questa situazione ha suscitato preoccupazioni tra gli operatori, mentre il prezzo della criptovaluta si mantiene sotto pressione. La fase attuale evidenzia incertezza e volatilità nel settore.

Il mercato di Bitcoin affronta una fase di profonda pressione mentre la quota di detentori in attivo scende a livelli simili a quelli del precedente ciclo ribassista. La riduzione della fornità in profitto, che oggi interessa circa il 59% della massa monetaria, segnala un cambio strutturale nelle dinamiche di vendita e acquisto dopo i crolli subiti dal prezzo rispetto ai massimi del 2025. La situazione attuale vede quasi uno dei due Bitcoin in possesso degli investitori registrare perdite non realizzate. Questo dato, emerso giovedì attraverso le analisi di Darkfost, evidenzia come la fiducia nel trend rialzista sia drasticamente diminuita. Mentre storicamente la percentuale di supply in guadagno si attesta intorno al 75%, l’attuale valore del 59% spinge il mercato verso territori tipici delle fasi di massima depressione dei prezzi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bitcoin in allarme: il crollo dei profitti spaventa gli investitori

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