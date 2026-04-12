Bitcoin | scatta il segnale raro gli investitori tornano sul rischio

Durante il fine settimana, il valore di Bitcoin ha registrato un calo, scendendo sotto i 73.000 dollari. Questa diminuzione ha portato a un segnale raro nel mercato delle criptovalute, segnalando un possibile ritorno degli investitori sul rischio. Il movimento ha attirato l’attenzione degli operatori, che monitorano attentamente le prossime evoluzioni del prezzo. La criptovaluta ha mostrato così una certa volatilità in un periodo di osservazione particolare.

Il prezzo di Bitcoin ha subito una frenata durante il fine settimana, scivolando sotto la soglia dei 73.000 dollari nelle prime ore di sabato 11 aprile, dopo una serie di sessioni prevalentemente positive. Questo movimento avviene mentre gli investitori iniziano a incrementare la propria esposizione verso la principale criptovaluta per capitalizzazione di mercato, segnando un cambiamento nei flussi finanziari. La dinamica dei flussi tra Bitcoin e stablecoin. Un’analisi basata sulla metrica Capital Rotation Net Position Change evidenzia come stia avvenendo uno spostamento di liquidità tra i principali asset digitali, le stablecoin e le valute fiat.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bitcoin: scatta il segnale raro, gli investitori tornano sul rischio Bitcoin in allarme: il crollo dei profitti spaventa gli investitoriIl mercato di Bitcoin affronta una fase di profonda pressione mentre la quota di detentori in attivo scende a livelli simili a quelli del precedente... Scatena profitti giornalieri da $ 1.000 a $ 20.000: DL Mining apre un nuovo flusso di reddito passivo per gli investitori in Dogecoin, Ethereum e BitcoinCon la continua espansione del mercato delle criptovalute nel 2026, un numero crescente di detentori di asset digitali si sta rivolgendo a metodi... Investi in BITCOIN Se ignori questo, stai rischiando troppo