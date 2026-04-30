L’Istituto Comprensivo Como Lora - Lipomo ha aderito al progetto europeo Life NatConnect 2030, diventando parte della rete dei Custodi della biodiversità. La scuola ha firmato il Patto per la biodiversità, collaborando con Legambiente Lombardia. Questa iniziativa mira a promuovere la presenza di orti e fiori dedicati agli impollinatori, contribuendo alla tutela delle specie e delle aree naturali locali.

L’Istituto Comprensivo Como Lora - Lipomo è entrato ufficialmente nella rete dei Custodi della biodiversità, aderendo al progetto europeo Life NatConnect 2030, firmando il Patto per la biodiversità insieme a Legambiente Lombardia. Protagoniste dell’iniziativa sono le scuole dell’infanzia di Como Lora e di Salita Cappuccini che, grazie anche alla collaborazione con il circolo locale di Legambiente Angelo Vassallo, hanno scelto di impegnarsi concretamente nella tutela della natura e nel rafforzamento delle connessioni ecologiche sul territorio. Già da tempo bambine e bambini, insieme ai loro insegnanti, partecipano ad attività educative dedicate all’ambiente.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Orti e fiori per gli impollinatori. L’istituto comprensivo Lora diventa custode della biodiversità

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