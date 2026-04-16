Bimbo di 11 anni cacciato dal bus a Belluno | autista rischia processo ma famiglia ora vuole ritirare denuncia

A Belluno, la Procura ha deciso di mantenere aperto il procedimento riguardante un bambino di 11 anni che è stato fatto scendere da un autobus e ha dovuto proseguire a piedi nella neve tra San Vito e Vodo di Cadore. L’autista coinvolto rischia ora un processo, anche se la famiglia del minore ha manifestato l’intenzione di ritirare la denuncia. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale.

La Procura di Belluno ha deciso di non archiviare il caso del bimbo di 11 anni costretto a scendere dall’autobus e tornare a piedi nella neve tra San Vito e Vodo di Cadore. Per l’autista si ipotizza l’abbandono di minore. La famiglia però sta valutando il ritiro della querela: "Non volevamo il suo licenziamento, per noi questione è finita".🔗 Leggi su Fanpage.it

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