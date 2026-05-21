Margherita Calandriello morta nel sonno a Sassano la 40enne era madre di due bimbi e maestra d' asilo
Una donna di 40 anni, insegnante d'asilo e madre di due bambini, è deceduta nel sonno a Sassano. La notizia ha suscitato grande dolore nella comunità locale, che si è ritrovata a piangere la perdita improvvisa. La donna era molto conosciuta nel paese e lascia un vuoto tra amici e parenti. I soccorritori sono intervenuti senza riuscire a salvarla, ma le cause della morte non sono ancora state rese note. La comunità si prepara ora a rendere omaggio alla scomparsa.
La comunità di Sassano, in provincia di Salerno, piange la scomparsa improvvisa di Margherita Calandriello, giovane mamma e maestra molto amata dalla comunità. La donna sarebbe morta nel sonno, lasciando un profondo dolore tra familiari, amici e colleghi. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati nelle ultime ore da tutto il Vallo di Diano. Sassano, morta la giovane maestra Un’intera comunità si è stretta nel dolore per Margherita Calandriello, giovane mamma e maestra d’asilo morta all’improvviso. La donna era molto conosciuta e stimata a Sassano, nel Vallo di Diano: la notizia della sua improvvisa scomparsa ha lasciato sgomenti familiari, amici, colleghi e tutti coloro che avevano avuto modo di conoscerla nel corso della sua vita privata e professionale. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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