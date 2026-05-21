Margherita Calandriello morta nel sonno a Sassano la 40enne era madre di due bimbi e maestra d' asilo

Da virgilio.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 40 anni, insegnante d'asilo e madre di due bambini, è deceduta nel sonno a Sassano. La notizia ha suscitato grande dolore nella comunità locale, che si è ritrovata a piangere la perdita improvvisa. La donna era molto conosciuta nel paese e lascia un vuoto tra amici e parenti. I soccorritori sono intervenuti senza riuscire a salvarla, ma le cause della morte non sono ancora state rese note. La comunità si prepara ora a rendere omaggio alla scomparsa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La comunità di Sassano, in provincia di Salerno, piange la scomparsa improvvisa di Margherita Calandriello, giovane mamma e maestra molto amata dalla comunità. La donna sarebbe morta nel sonno, lasciando un profondo dolore tra familiari, amici e colleghi. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati nelle ultime ore da tutto il Vallo di Diano. Sassano, morta la giovane maestra Un’intera comunità si è stretta nel dolore per Margherita Calandriello, giovane mamma e maestra d’asilo morta all’improvviso. La donna era molto conosciuta e stimata a Sassano, nel Vallo di Diano: la notizia della sua improvvisa scomparsa ha lasciato sgomenti familiari, amici, colleghi e tutti coloro che avevano avuto modo di conoscerla nel corso della sua vita privata e professionale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

margherita calandriello morta nel sonno a sassano la 40enne era madre di due bimbi e maestra d asilo
© Virgilio.it - Margherita Calandriello morta nel sonno a Sassano, la 40enne era madre di due bimbi e maestra d'asilo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Il papà va al lavoro, la bimba cerca di svegliare la mamma, ma Barbara Formica era morta nel sonno: dramma ad Ascoli, 45enne lascia due figliASCOLI Tragedia ieri mattina nel quartiere di Porta Romana, dove una donna di 45 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione in una traversa...

Leggi anche: Catanzaro, madre si getta dal balcone di casa al terzo piano coi tre figli: morta la donna e due bimbi

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web