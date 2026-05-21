Margherita Calandriello morta nel sonno a Sassano la 40enne era madre di due bimbi e maestra d' asilo

Una donna di 40 anni, insegnante d'asilo e madre di due bambini, è deceduta nel sonno a Sassano. La notizia ha suscitato grande dolore nella comunità locale, che si è ritrovata a piangere la perdita improvvisa. La donna era molto conosciuta nel paese e lascia un vuoto tra amici e parenti. I soccorritori sono intervenuti senza riuscire a salvarla, ma le cause della morte non sono ancora state rese note. La comunità si prepara ora a rendere omaggio alla scomparsa.

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