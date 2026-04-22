Bimbi ustionati all'asilo di Osio Sopra la mamma di una di loro | L'ho trovata che gridava la pelle che cadeva

Il 30 maggio 2022, un bambino ha riportato gravi ustioni durante un'attività all'aperto in un asilo di Osio Sopra, in provincia di Bergamo. La madre del piccolo ha riferito di aver trovato il proprio figlio che urlava, con la pelle che si staccava. La vicenda ha suscitato attenzione, ma al momento non sono state rilasciate ulteriori informazioni sulla dinamica dell'incidente o sulle eventuali responsabilità.

"L'ho trovata che gridava, la pelle che cadeva": a raccontarlo è la madre di una dei bambini che il 30 maggio 2022 è rimasta gravemente ustionata durante un'attività scolastica all'aperto in un asilo a Osio Sopra (Bergamo). Al momento, si sta svolgendo il processo nei confronti della maestra Monica Valsecchi e della coordinatrice didattica Simonetta Nava.🔗 Leggi su Fanpage.it

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