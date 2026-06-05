Una bambina di 8 anni è stata trovata morta in Francia, nel villaggio di Puycasquier. Il padre di un’amica della vittima, già denunciato cinque volte per abusi, è stato fermato. Il presidente ha commentato che si tratta di un’inaccettabile disfunzione della giustizia. La scomparsa di Lyhanna Bernard era avvenuta il 29 maggio, e ora si indaga sulla sua morte e sui precedenti dell’uomo.

Lyhanna Bernard era scomparsa il 29 maggio in Francia, nel villaggio di Puycasquier, poco lontano da Tolosa. Una settimana dopo il suo corpo senza vita è stato ritrovato in un’azienda agricola: aveva solo 11 anni. Mancano ancora i risultati dell’autopsia, ma secondo il procuratore di Agen, Olivier Naboulet, ci sono pochi dubbi: “In un’azienda agricola è stato rinvenuto il corpo che sembra essere quello di una bambina, con abiti simili a quelli della minorenne scomparsa”. Il principale sospettato del delitto è Jerome B., il padre di un’amica della vittima: si tratta di un uomo con diversi precedenti per accuse di stupro su minori. La bambina era stata vista l’ultima volta da due testimoni intorno alle 15, mentre era a bordo dell’auto del sospettato vicino alla scuola media Hubert-Reeves. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bimba trovata morta in Francia, fermato il padre di un’amica denunciato 5 volte per abusi. Macron: “Inaccettabile disfunzione della giustizia”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bimba morta a 2 anni, indagato il compagno della madre - Vita in diretta 13/02/2026

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Choc in Francia: trovata morta Lyhanna, 11 anni. Fermato il padre di un’amica già segnalato per pedofilia

Leggi anche: Trovata trovata esanime nella culla, morta bimba di tre mesi

Temi più discussi: Il calvario di Beatrice, morta a 2 anni: nel cellulare foto della piccola con il volto tumefatto; Bimba morta a Bordighera, il racconto della sorella agli investigatori: Stava molto male; L'agonia disumana della piccola Beatrice, morta a Bordighera per gli abusi della madre e del compagno (arrestato); Beatrice, la bimba di 2 anni morta a Bordighera: Sevizie e maltrattamenti atroci, così si è arrivati alla svolta.

La piccola Beatrice, 2 anni, è stata trovata morta a Bordighera il 9 febbraio scorso a Bordighera. Uccisa da percosse e sevizie per le quali sono stati arrestati la madre e il compagno. La famiglia era seguita dai servizi sociali, ma non abitava in una casa nel bos x.com

Bimba morta a Bordighera, foto dopo i pestaggi e video in cui la piccola è costretta a fumare: arrestato il compagno della madreBimba morta a Bordighera, foto dopo i pestaggi e video in cui la piccola è costretta a fumare: arrestato il compagno della madre ... blitzquotidiano.it

Bimba morta a Bordighera, arrestato compagno della madre. Le foto delle violenze in chatLeggi su Sky TG24 l'articolo Bimba morta a Bordighera, arrestato compagno della madre. Le foto delle violenze in chat ... tg24.sky.it