Bimba trovata morta in Francia fermato il padre di un’amica denunciato 5 volte per abusi Macron | Inaccettabile disfunzione della giustizia

Da ilfattoquotidiano.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una bambina di 8 anni è stata trovata morta in Francia, nel villaggio di Puycasquier. Il padre di un’amica della vittima, già denunciato cinque volte per abusi, è stato fermato. Il presidente ha commentato che si tratta di un’inaccettabile disfunzione della giustizia. La scomparsa di Lyhanna Bernard era avvenuta il 29 maggio, e ora si indaga sulla sua morte e sui precedenti dell’uomo.

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Lyhanna Bernard era scomparsa il 29 maggio in Francia, nel villaggio di Puycasquier, poco lontano da Tolosa. Una settimana dopo il suo corpo senza vita è stato ritrovato in un’azienda agricola: aveva solo 11 anni. Mancano ancora i risultati dell’autopsia, ma secondo il procuratore di Agen, Olivier Naboulet, ci sono pochi dubbi: “In un’azienda agricola è stato rinvenuto il corpo che sembra essere quello di una bambina, con abiti simili a quelli della minorenne scomparsa”. Il principale sospettato del delitto è Jerome B., il padre di un’amica della vittima: si tratta di un uomo con diversi precedenti per accuse di stupro su minori. La bambina era stata vista l’ultima volta da due testimoni intorno alle 15, mentre era a bordo dell’auto del sospettato vicino alla scuola media Hubert-Reeves. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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