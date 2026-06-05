Bimba morta a Bordighera petizione online per chiedere giornata di lutto nazionale per Beatrice | oltre 23mila firme

Da ilgiornaleditalia.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una petizione online ha raccolto oltre 23.000 firme per chiedere una giornata di lutto nazionale in memoria di una bambina deceduta a Bordighera. La richiesta evidenzia anche il ruolo delle due sorelline, di 7 e 9 anni, nel contesto della vicenda. La petizione si propone di sensibilizzare sull’accaduto e di ottenere un riconoscimento pubblico. La richiesta è stata avviata sui social e ha coinvolto cittadini e associazioni.

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Nella petizione si sottolinea anche il ruolo decisivo delle due sorelline della piccola, di 7 e 9 anni, che con le loro dichiarazioni hanno permesso agli inquirenti di individuare i presunti responsabili, Manuel Iannuzzi e Manuela Aiello Sono già oltre 23 mila le firme raccolte sulla piattafo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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