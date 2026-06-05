Bimba morta a Bordighera petizione online per chiedere giornata di lutto nazionale per Beatrice | oltre 23mila firme
Una petizione online ha raccolto oltre 23.000 firme per chiedere una giornata di lutto nazionale in memoria di una bambina deceduta a Bordighera. La richiesta evidenzia anche il ruolo delle due sorelline, di 7 e 9 anni, nel contesto della vicenda. La petizione si propone di sensibilizzare sull’accaduto e di ottenere un riconoscimento pubblico. La richiesta è stata avviata sui social e ha coinvolto cittadini e associazioni.
Nella petizione si sottolinea anche il ruolo decisivo delle due sorelline della piccola, di 7 e 9 anni, che con le loro dichiarazioni hanno permesso agli inquirenti di individuare i presunti responsabili, Manuel Iannuzzi e Manuela Aiello Sono già oltre 23 mila le firme raccolte sulla piattafo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Temi più discussi: Bimba morta a Bordighera, arrestato il compagno della madre; Il calvario di Beatrice, morta a 2 anni: nel cellulare foto della piccola con il volto tumefatto; Beatrice costretta a fumare una canna, l’incubo della bimba di 2 anni morta a Bordighera dopo i maltrattamenti; Il dramma di Beatrice, morta per le violenze di mamma e compagno. Nel cellulare le foto dei pestaggi.
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