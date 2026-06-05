Bimba morta a Bordighera petizione online per chiedere giornata di lutto nazionale per Beatrice | oltre 23mila firme

Notizia in breve

Una petizione online ha raccolto oltre 23.000 firme per chiedere una giornata di lutto nazionale in memoria di una bambina deceduta a Bordighera. La richiesta evidenzia anche il ruolo delle due sorelline, di 7 e 9 anni, nel contesto della vicenda. La petizione si propone di sensibilizzare sull’accaduto e di ottenere un riconoscimento pubblico. La richiesta è stata avviata sui social e ha coinvolto cittadini e associazioni.