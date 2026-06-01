Le sorelline di Beatrice hanno testimoniato di aver sentito urla prima di trovare la sorella morta, con il suo corpo livido e la testa che ciondolava. La testimonianza è considerata decisiva nel procedimento in corso. La vittima aveva 8 anni e il suo decesso è stato accertato dopo che i soccorritori hanno trovato il corpo senza vita. La scena descritta dalle sorelline ha rafforzato le ipotesi di violenza subito dalla bambina.

Prima le urla, poi la vista del corpicino livido, la testa che ciondolava inerte, gli occhi chiusi. C’è anche questo nelle testimonianze raccolte agli atti, immagini shock impresse negli occhi di una bambina di 9 anni che ha assistito alla morte della sorellina di 2 anni, la piccola Beatrice, morta dopo i maltrattamenti subiti lo scorso 9 febbraio. Ritrovata a Bordighera ma, da quanto emerso, già gravemente ferita un paio di giorni prima. E’ quanto si è potuto ricostruire grazie anche all’ascolto protetto delle due sorelline, che con Bea erano state portate per il fine settimana nella casa di Perinaldo, presso il compagno della madre arrestato ieri per la morte della bambina. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Bimba morta a Bordighera, decisiva la testimonianza delle sorelline di Beatrice

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