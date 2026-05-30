Bimba morta a Bordighera arrestato il compagno della madre Manuel Iannuzzi | nel cellulare foto dopo presunti pestaggi

Da ilgiornaleditalia.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è stato arrestato a Bordighera con l'accusa di aver maltrattato le sue due figlie, una delle quali è morta. Le forze dell'ordine hanno trovato nel cellulare dell'uomo foto che mostrano presunti pestaggi. L’arresto è stato disposto per maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Le sorelline delle vittime sono state affidate ai servizi sociali. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’intera vicenda.

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L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina; le sorelline della bimba morta il 9 febbraio scorso: "L'hanno messa sott'acqua per vedere se si riprendeva" Svolta nell’inchiesta sulla morte della bambina di due anni trovata senza vita a Bordighera il 9 febbrai. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Bimba morta a Bordighera: arrestato compagno della madre. Nel cellulare le foto dopo i pestaggi

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