Bimba morta a Bordighera arrestato il compagno della madre Manuel Iannuzzi | nel cellulare foto dopo presunti pestaggi

Notizia in breve

Un uomo è stato arrestato a Bordighera con l'accusa di aver maltrattato le sue due figlie, una delle quali è morta. Le forze dell'ordine hanno trovato nel cellulare dell'uomo foto che mostrano presunti pestaggi. L’arresto è stato disposto per maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Le sorelline delle vittime sono state affidate ai servizi sociali. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’intera vicenda.