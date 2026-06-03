Bimba morta a Bordighera la madre Emanuela Aiello piange durante l' interrogatorio | Mai picchiato le figlie

Da virgilio.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l'interrogatorio, la madre della bambina morta a Bordighera si è commossa e ha affermato di non aver mai picchiato le sue figlie. La donna, identificata come Emanuela Aiello, è stata ascoltata dagli inquirenti in relazione alla morte della piccola. Le autorità stanno indagando sui dettagli delle condizioni della bambina e sui possibili maltrattamenti. La donna ha negato ogni violenza durante il colloquio.

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Emanuela Aiello, la madre della bimba morta a Bordighera, si è sottoposta all’interrogatorio di garanzia. Insieme al compagno, Emanuel Iannuzzi, la donna è indagata per concorso in maltrattamenti aggravati dalla morte. A differenza dell’uomo, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, Aiello ha pianto nel ricordare la figlia e ha negato di aver mai picchiato le sue bambine o di aver assistito a episodi di violenza nei loro confronti. L'interrogatorio a Emanuela Aiello Iannuzzi si è avvalso della facoltà di non rispondere Il colloquio tra Emanuela Aiello e il padre delle figlie L’interrogatorio a Emanuela Aiello Nell’interrogatorio davanti al Gip, Emanuela Aiello ha detto di non aver “mai messo le mani addosso alle sue figlie” e di non aver “mai assistito a episodi di violenza nei confronti delle figlie”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Bimba morta a Bordighera, domani interrogatori per la madre di Beatrice e il compagno

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