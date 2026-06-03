Il compagno della bambina morta a Bordighera ha dichiarato in tv di averle dato solo amore e cibo. Si è sempre proclamato innocente. Gli inquirenti continuano le indagini sulla morte della bambina, senza aver ancora formulato accuse ufficiali.

La posizione di Manuel Iannuzzi si è aggravata con l’arresto disposto dalla Procura di Imperia nell’inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di due anni trovata senza vita a Bordighera lo scorso 9 febbraio. Nelle stesse ore sono tornate d’attualità alcune dichiarazioni rilasciate dall’uomo in televisione nelle settimane immediatamente successive alla tragedia, quando respingeva ogni accusa e sosteneva di aver dato alla bambina “solo amore e cibo”. Ora gli inquirenti contestano a Iannuzzi e alla madre della piccola, Emanuela Aiello, il reato di maltrattamenti aggravati dal decesso della vittima. Cosa ha detto Manuel Iannuzzi... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bimba morta a Bordighera, la versione del compagno Manuel Iannuzzi: cosa disse in tv contro Emanuela Aiello

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Bimba morta a Bordighera, arrestato compagno madre: le foto sul cellulare e i racconti choc

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Svolta nel caso della bimba morta a 2 anni a Bordighera, arrestato Manuel Iannuzzi compagno della mammaUn uomo è stato arrestato nell’ambito del caso della bambina di due anni deceduta a Bordighera.

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