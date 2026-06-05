Era la sorellina di 9 anni, più che altro, a fare da mamma alla piccola Beatrice, la bambina di Bordighera morta ad appena 2 anni. È ciò che si legge nella relazione compilata dal pm Veronica Meglio e inviata al gip, dalla quale emerge il ritratto di una creatura “responsabile come un’adulta”, che passava le giornate ad occuparsi di Beatrice e delle faccende di casa. Lo dicono le chat tra lei e la madre Manuela Aiello, che spesso si assentava per passare il tempo con il nuovo compagno Emanuel Iannuzzi. Le bambine lasciate sole a Bordighera Beatrice aveva due sorelline, una di 7 anni e una di 9. E proprio la maggiore si sarebbe ritrovata responsabilizzata per accudire la bambina in tutte le mansioni, dalla preparazione del cibo alla vestizione e il cambio dei panni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bimba morta a Bordighera, la sorellina di 9 anni "responsabile come un'adulta" ma nessuno l'ha ascoltata

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Beatrice uccisa a Bordighera dalla mamma e dal compagno, le sorelline «adulte» lasciate sole

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