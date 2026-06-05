Bimba morta a Bordighera la sorellina di 9 anni responsabile come un' adulta ma nessuno l' ha ascoltata

Da virgilio.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una bambina di nove anni, sorella minore di una vittima, è stata accusata di essere responsabile della morte della sorellina a Bordighera. La ragazza, descritta come responsabile come un’adulta, è stata ascoltata dalle autorità, ma nessuno ha preso in considerazione le sue parole. La figlia maggiore, costretta a prendersi cura della sorellina più piccola, si trovava in casa al momento del decesso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Era la sorellina di 9 anni, più che altro, a fare da mamma alla piccola Beatrice, la bambina di Bordighera morta ad appena 2 anni. È ciò che si legge nella relazione compilata dal pm Veronica Meglio e inviata al gip, dalla quale emerge il ritratto di una creatura “responsabile come un’adulta”, che passava le giornate ad occuparsi di Beatrice e delle faccende di casa. Lo dicono le chat tra lei e la madre Manuela Aiello, che spesso si assentava per passare il tempo con il nuovo compagno Emanuel Iannuzzi. Le bambine lasciate sole a Bordighera Beatrice aveva due sorelline, una di 7 anni e una di 9. E proprio la maggiore si sarebbe ritrovata responsabilizzata per accudire la bambina in tutte le mansioni, dalla preparazione del cibo alla vestizione e il cambio dei panni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

bimba morta a bordighera la sorellina di 9 anni responsabile come un adulta ma nessuno l ha ascoltata
© Virgilio.it - Bimba morta a Bordighera, la sorellina di 9 anni "responsabile come un'adulta" ma nessuno l'ha ascoltata
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Beatrice uccisa a Bordighera dalla mamma e dal compagno, le sorelline «adulte» lasciate sole

Video Beatrice uccisa a Bordighera dalla mamma e dal compagno, le sorelline «adulte» lasciate sole

Notizie e thread social correlati

“Chiedevamo di portarla in ospedale ma non ci ascoltavano”: il racconto choc della sorellina di Beatrice, la bimba di 2 anni morta dopo i maltrattamenti a BordigheraUna sorellina di due anni ha raccontato di aver chiesto aiuto quando la sorella maggiore, vittima di maltrattamenti, era in condizioni critiche.

Leggi anche: Bimba morta a Bordighera, la testimonianza shock della sorellina: "Lei urlava, il compagno di mamma le diceva stai zitta"

Temi più discussi: Bimba morta a Bordighera, arrestato il compagno della madre; Il calvario di Beatrice, morta a 2 anni: nel cellulare foto della piccola con il volto tumefatto; Beatrice costretta a fumare una canna, l’incubo della bimba di 2 anni morta a Bordighera dopo i maltrattamenti; Il dramma di Beatrice, morta per le violenze di mamma e compagno. Nel cellulare le foto dei pestaggi.

bimba morta a bordigheraBimba morta a Bordighera, la madre: Mai picchiata. Il compagno non risponde al gipLeggi su Sky TG24 l'articolo Bimba morta a Bordighera, la madre: Mai picchiata. Il compagno non risponde al gip ... tg24.sky.it

bimba morta a bordigheraBimba morta a Bordighera, le foto dei lividi e la testimonianza delle sorelline: arrestato il compagno della madreIl racconto choc: Tenuta sott’acqua per farla riprendere. Nel cellulare sequestrato al patrigno anche un video in cui la piccola di 2 anni, in lacrime, veniva costretta a fumare. Già in carcere la m ... quotidiano.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web