Chiedevamo di portarla in ospedale ma non ci ascoltavano | il racconto choc della sorellina di Beatrice la bimba di 2 anni morta dopo i maltrattamenti a Bordighera
Una sorellina di due anni ha raccontato di aver chiesto aiuto quando la sorella maggiore, vittima di maltrattamenti, era in condizioni critiche. La bambina ha riferito che i genitori non avevano ascoltato le sue richieste di portarla in ospedale. La piccola ha descritto la sorella con la testa che cadeva in avanti e il corpo e le labbra viola, mentre i medici indagano sulle cause del decesso.
Una testimonianza drammatica: “Più la tenevi su e più la testa cadeva in avanti. Aveva tutto il corpo viola e le labbra viola. Già lì stava molto male”. A parlare con gli inquirenti, ascoltata in forma protetta, è la sorellina di Beatrice, la bambina di due anni morta il 9 febbraio scorso a Bordighera, nell’imperiese. Anche lei è una bambina, ha solamente 9 anni e ha parlato delle ultime ore di vita della sorella, descrivendo la situazione di grave sofferenza andata avanti per giorni senza che, secondo l’accusa, venissero richiesti soccorsi o cure mediche. Sabato è arrivata la svolta nelle indagini con l’arresto del compagno della mamma, il 42enne Manuel Iannuzzi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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