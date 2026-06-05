Una bambina di 11 anni è stata investita da un’auto mentre era in bicicletta a San Martino in Strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che l’hanno trasportata in elisoccorso all’ospedale di Niguarda. La ragazza ha riportato ferite e si trova sotto osservazione. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.

San Martino in Str ada (Lodi), 5 giugno 2026 – - Una bambina di 11 anni è rimasta ferita nel tardo pomeriggio di oggi a San Martino in Strada dopo essere stata i nvestita da un'auto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. La dinamica dell'incidente. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 18 in via Garibaldi, mentre la minore stava rientrando a casa. L'esatta dinamica del sinistro è ancora al vaglio delle autorità. I soccorsi. Subito dopo l'impatto, che ha sbalzato la bambina a terra, il conducente del veicolo si è fermato per prestare i primi soccorsi e ha immediatamente allertato i numeri di emergenza. Sul posto sono tempestivamente intervenute un'ambulanza, l'automedica del 118 e l'elisoccorso decollato da Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bimba di 11 anni in bicicletta investita da un’auto: portata in elisoccorso a Niguarda

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Bambina di 11 anni in bici investita e uccisa da un'auto

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