Taranto bimba di 2 anni muore investita da auto in retromarcia

Una tragedia si è verificata a San Marzano di San Giuseppe, nel Tarantino, dove una bambina di due anni è deceduta dopo essere stata investita da un’auto mentre si trovava in strada. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, senza che ci siano ancora dettagli sulle circostanze precise. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non è stato possibile salvare la piccola. Le forze dell’ordine stanno svolgendo i rilievi per chiarire quanto accaduto.

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Roma, 16 maggio 2026 – Tragedia a San Marzano di San Giuseppe, nel Tarantino. U na bambina di due anni è morta dopo essere stata investita da un’auto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti il conducente stava facendo manovra in retromarcia e non si sarebbe reso conto della presenza della bambina. Il drammatico incidente è avvenuto ieri sera, nei pressi dell'abitazione della piccola, di nazionalità marocchina. Alla guida del mezzo ci sarebbe stato un connazionale, pare un amico di famiglia, che – resosi conto dell’accaduto – si sarebbe immediatamente fermato per prestare soccorso alla bambina, chiamando i genitori della piccola e allertando i soccorritori del 118. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Taranto, bimba di 2 anni muore investita da auto in retromarcia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ULTIM'ORA BIMBA DI 5 ANNI MUORE TRAVOLTA DAL TRATTORE GUIDATO DAL PADRE. TRAGEDIA A POLISTENA Sullo stesso argomento Taranto, bimba di due anni muore investita da auto in retromarciaUna bambina di due anni è morta dopo essere stata investita da un’auto durante una manovra in retromarcia nei pressi della propria abitazione. Bimba di 2 anni muore dopo essere stata investita da un’auto in retromarcia, la tragedia nel TarantinoUna bambina di 2 anni è stata investita da un'auto in retromarcia ed è morta poco prima dell'arrivo in ospedale. Taranto, bimba di 2 anni muore investita da auto in retromarciaL’incidente nei pressi dell’abitazione della piccola, alla guida della vettura un amico di famiglia. Inutili i tentativi di salvarla. Aperto un fascicolo sull’incidente, indagano i carabinieri ... quotidiano.net Taranto, bimba di due anni muore investita da auto in retromarciaUna bambina di due anni è morta dopo essere stata investita da un'auto durante una manovra in retromarcia nei pressi della propria abitazione. La tragedia è ... lapresse.it