La Regione siciliana ha diffidato 14 Comuni ionici per il ritardo nell’approvazione del bilancio consuntivo 2025. Se non sarà approvato entro i termini, verrà attivato un intervento sostitutivo. La diffida è stata comunicata ufficialmente ai sindaci dei Comuni coinvolti. La questione riguarda solo le amministrazioni che non hanno ancora concluso le procedure di bilancio. Nessun dettaglio su eventuali sanzioni o tempi per il rispetto delle scadenze.

Scatta il richiamo della Regione siciliana per 14 Comuni ionici in ritardo con l’approvazione del bilancio consuntivo 2025, che rischiano adesso l’attivazione dell’intervento sostitutivo. Il Dipartimento Autonomie locali-Servizio 3 Coordinamento attività di vigilanza e controllo sugli enti locali-Ufficio ispettivo ha notificato la diffida ad adempiere ai sindaci, ai presidenti dei consigli comunali, ai consiglieri e ai segretari e, per conoscenza, anche alla Sezione di controllo della Corte dei conti, diffidando gli enti che abbiano omesso o ritardato l’approvazione del rendiconto di gestione 2025 entro i termini di legge, o che comunque non abbiano comunicato l’avvenuta approvazione del documento, determinando così una presunzione di inadempienza. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Bilanci in ritardo: la Regione diffida 14 Comuni ionici

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Aversa, diffida su bilancio in ritardo: minoranza attacca su progetto bocciato dalla RegioneLa Prefettura di Caserta ha inviato una diffida al Comune di Aversa per il mancato approvazione del bilancio di previsione.

La tassa sulla salute per i vecchi frontalieri fa tremare i bilanci dei comuni di confineIl 5 giugno 2026, un nuovo aumento della tassa sulla salute per i frontalieri ha causato preoccupazioni tra i sindaci dei comuni di confine.

Argomenti più discussi: Vestand riceve un avviso di delisting dal Nasdaq per il ritardo nel deposito dei bilanci; Ponte sullo Stretto, il bilancio dei ritardi: 12 milioni da ridare all'Ue; Ponte sullo Stretto, il bilancio dei ritardi: 12 milioni da ridare all'Ue; Ponte sullo Stretto, l'Ue rivuole 12 milioni: il bilancio svela ritardi, contenziosi e incognite sul maxi progetto · LaC News24.

#SUBIACO - Un anno di Amministrazione Rapone, Essere Subiaco: ritardo nel bilancio, conti criptici e nessuna trasparenza x.com

Bilanci in ritardo: la Regione diffida 14 Comuni ioniciEntro un mese dovrà essere approvato il rendiconto 2025 altrimenti arriverà un commissario ad acta ... msn.com

Quali confini hai messo in atto per mantenere la tua sanità mentale? reddit